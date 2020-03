Gagnez le livre "2 papas, 2 enfants" d'Oxen Lambert

Être papa, gay et avoir été marié avec une femme : l'aventure d'une vie.

L'homosexualité et l'homoparentalité sont de plus en plus acceptées dans la société, selon le sondage réalisé par l'IFOP en 2016. Pour 63 % des personnes interrogées, un couple d'homosexuels vivant avec ses enfants " constitue une famille à part entière ".



Ces familles sont donc de plus en plus intégréées à la vie française. Cette année verra le débat sur la proposition de la PMA pour tous s'ouvrir. Oxen Lambert ouvre une porte de réflexion sur " la vraie vie ", la sienne et celle de ses enfants.



Oxen a eu deux vies, celle d'un hétérosexuel marié et père de deux filles et celle aujourd'hui d'un papa gay qui élève ses enfants avec son compagnon.



Érudit, engagé dans le social, Oxen avec son livre et son témoignage explique, démonte les fantasmes, ouvre des perspectives de réflexion à la fois sociétale et parentale sur ces familles qui, somme toute, sont celles de parents regroupés autour de leurs enfants avec présence et amour.

