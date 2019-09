Focus sur la relation intérieure

Pour cette nouvelle semaine digitale, Sylvie Honoré et ses invités nous délivrent des clés pour "faire durer le couple et miser sur le long terme". Avec Pascal Hastir aujourd'hui.

Pascal Hastir a créé un stage qui s’intitule : "Retrouvez l’harmonie en relation" ou comment ma relation aux autres peut être une occasion de mieux me connaître… Il est conférencier, formateur et accompagnant spécialisé dans la pratique de Pleine Présence.

''Le Focusing de la Relation Intérieure" permet de vivre plus consciemment la vie de tous les jours et d’accueillir sereinement les pensées et les émotions sans être envahi ou emporté par elles.

Le "Focusing" permet aussi de vivre des relations plus harmonieuses et respectueuses des besoins et limites de chacun. "Une meilleure conscience de soi et des enjeux intérieurs permet d’être en profonde relation avec la vie et les gens qui nous entourent, de vivre une vie qu’on aime et de la vivre pleinement."