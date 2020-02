Flamme jumelle ou couple sacré... La quintessence de l'Etre.

Comment reconnaître sa flamme jumelle ? - La vie du bon côté - 17/02/2020 Sylvie HONORE // Comment savoir si quand nous rencontrons des personnes et que nous vivons une relation très forte avec elles, nous sommes dans une relation de flammes jumelles ? Beaucoup de personnes sont convaincues de vivre une relation de flammes jumelles, quand elles rencontrent leur âme-soeur. Toutefois ce n’est pas toujours le cas, les apparences peuvent être trompeuses... Alors comment en être sûr ? Comment reconnaitre son âme jumelle ? Qu’est-ce qui différencie une âme-soeur d’une flamme-jumelle ? Certains signes sont évidents et vont vous permettre d’y voir plus clair à travers ce podcast.