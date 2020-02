Sylvie HONORE // Séduire n’est pas lié à la beauté ou à l’intelligence. Ce qui rend quelqu'un séduisant, c’est le fait d’être vivant (avoir un rêve en soi) et doué d’une capacité de s’ouvrir et de se relier à l’autre. Donc, pour séduire, il faut dans le lien développer des compétences relationnelles : Ecoute, empathie, se montrer intéressé, le regard, mouvements d’ouverture, chaleureux, montrer une certaine assurance, prendre sa place...

Faut-il fêter ou non la Saint-Valentin ? - La vie du bon côté - 12/02/2020 Sylvie HONORE // Séduire n’est pas lié à la beauté ou à l’intelligence. Ce qui rend quelqu'un séduisant, c’est le fait d’être vivant (avoir un rêve en soi) et doué d’une capacité de s’ouvrir et de se relier à l’autre. Donc, pour séduire, il faut dans le lien développer des compétences relationnelles : Ecoute, empathie, se montrer intéressé, le regard, mouvements d’ouverture, chaleureux, montrer une certaine assurance, prendre sa place...

Dans ce podcast, Sylvie Honoré reçoit Sylvie Loumaye, psychologue, sexologue, hypnothérapeute. Elle fait des thérapies individuelles et de couples ainsi que des conférences dynamiques très particulières et très particularisées par son franc-parler aussi par rapport à la sexualité.

L'étymologie du mot "séduire"

Du latin seducere qui veut dire séparer, c’est-à-dire détourner du droit chemin, l’emmener là où il ne pensait pas aller grâce à ce processus de séduction qui a opéré chez l’autre. Séduire n’est pas lié à la beauté ou à l’intelligence. Ce qui rend quelqu'un séduisant, c’est le fait d’être vivant (avoir un rêve en soi) et doué d’une capacité de s’ouvrir et de se relier à l’autre. Donc, pour séduire, il faut dans le lien développer des compétences relationnelles : Ecoute, empathie, se montrer intéressé, le regard, mouvements d’ouverture, chaleureux, montrer une certaine assurance, prendre sa place...

Comment développer ses compétences relationnelles ?

La première chose c’est de bien développer l’écoute, l’empathie (capacité de se mettre dans les baskets de l’autre) et la chaleur dans le lien, l’écoute active, celle qui fait qu’on va vraiment développer un réel intérêt pour l’autre et on va lui poser des questions assez naturellement comme pour bien comprendre son point de vue, son positionnement sa vie et son ressenti.

L'humour, arme de séduction massive

L'humour est un outil, une arme infaillible, l’autodérision par rapport à soi-même pour marquer des points. Une fois que l’on fait sourire, on développe tout un processus chimique qui va activer le circuit de la récompense et qui fait qu’on a envie d’y retourner. Femme qui rit à moitié dans son lit. Une récente étude américaine (menée par l’Université de médecine de Stanford, et publiée dans la revue Social Neuroscience) vient de montrer que les filles sont biologiquement attirées par les garçons… drôles ! Et oui, ce ne serait pas la beauté, les muscles ou le courage masculins mais bien l’humour qui ferait craquer les filles. Ces chercheurs ont en effet montré que le cerveau des filles était plus réceptif à l’humour que celui des garçons.

Donc messieurs, pour séduire la belle, c’est l’arme de l’humour qu’il faut dégainer !

Et cette fameuse Saint-Valentin ?

La Saint-Valentin c'est dans quelques jours.... C'est quelque chose qu'on décide de fêter ou de ne pas fêter... Ce qui est important c’est que le couple se mette d’accord sur le fait d’utiliser cette fête particulière pour se montrer l’amour ou pas. Ne pas fêter la Saint-Valentin, ce n’est pas une preuve de désamour comme la fêter, ce n’est pas une preuve de plus grand amour. Chaque couple doit se positionner tout à fait librement. Il faut communiquer là-dessus pour décider si c'est pertinent ou pas de le faire. Pour ceux qui la fêtent, il vous reste un peu de temps pour shopper boîtes de chocolats, fleurs et autres petits présents pour déclarer votre flamme à l'élu(e) de votre cœur. Et bonne fête à tous les amoureux !

Amour, Sexe et Confidences

Amour, Sexe et Confidences, entre deux psys de culture, de générations et de sexes différents. Une conférence spectacle dînatoire que donneront Sylvie Loumaye et Yvon Dallaire le jeudi 19 mars à Bruxelles. Inscriptions obligatoires avant le 9/03/2020 ! Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site web de Sylvie Loumaye !

2 images Amour, Sexes et confidences © Amour, Sexes et confidences

Sylvie Loumaye

Diplômée en psychologie et sciences de l’éducation (G.D, UCL, 1998). Elle a débuté sa carrière en travaillant comme accueillante, psychothérapeute et animatrice en centre de planning familial entre 1999 et 2002 (SIPS et Infor-Famille à Liège puis Planning Ourthe-Amblève à Aywaille). De 2002 à 2010, elle a été directrice du centre de Planning familial liégeois " le 37 ". En plus de la gestion quotidienne de l’asbl, elle y a développé des consultations de médiation familiale, de sexologie ainsi que des ateliers sur la confiance en soi, la communication et des conférences interactives… Passionnée par l’amélioration de la vie amoureuse et sexuelle, celle-ci a toujours été au centre de mes préoccupations professionnelles

2 images Sylvie Loumaye © https://www.sylvieloumaye.be/

Chaque jour, prenez la vie du bon côté !

Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d'experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.