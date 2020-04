Faire une détox de sa garde-robe et s'habiller de confiance !

Martine Inack-Thieulin est Conseillère en image, elle croit profondément que la confiance en soi et l’assurance dans une journée dépendent des vêtements que l’on choisit le matin et la manière dont on les assemble. Elle nous aide à créer une garde-robe minimaliste dont l’utilisation de chaque objet garantit ces sentiments. Le podcast du jour s’habille de ses plus beaux apparats et de confiance pour vous séduire, du bon côté.

Comment s’habiller de confiance ?

Cette période est très compliquée pour tout le monde et surtout pour les personnes confinées qui justement aujourd’hui n’ont pas le même regard sur leur garde-robe vu qu’on n’a pas trop envie de faire attention à notre look.

Pour celles qui ont du temps et veulent s’y mettre au niveau de la détox de leur garde-robe, Martine nous donne quelques conseils.

La confiance en soi et l’assurance dans une journée dépendent des vêtements que l’on choisi le matin.

Comment avoir une garde robes minimaliste mais efficace ?

C’est compliqué, c’est sûr mais est-ce que travailler de chez soi veut dire être négligé(e) ? Non, cela demande plus de rigueur, il faut créer une routine, s’apprêter. Ce mot contient d’ailleurs le mot 'prêt', être prêt pour commencer une journée de travail. On pose un cannevas pour soi même et toute la famille. S’habiller montre aussi que l’on est en mode productif, on est dans l’action, on va travailler même de chez soi et on l’affirme de par sa tenue enfilée.

Quel est l’impact des vêtement sur notre personne et sur notre éfficacité ?

Une étude américaine a démontré ceci : on a demandé à certaines personnes d’enfiler une blouse blanche de médecin et à d’autres une blouse de peintre. Les premiers furent plus efficaces pour la réalisation de la même tâche, c’est dire !

La tenue que nous portons nous alloue des pouvoirs !

La détox de notre grade-robe

Faut-il tout vider ? C’est plus qu’un simple tri, c’est un véritable boulversement car on va chercher dans son être profond. Il faut comprendre son style, sa morphologie, nos besoins liés à notre activité, nos couleurs,… Ca touche notre être profond.

Peut-on faire cela seul(e) ? faut il une coach en image ?

Non, on peut tout à fait le faire en solo.

Il y a différentes étapes à envisager comme une bonne intégration de nos couleurs, notre morphologie,… Certains vêtements peuvent d’ailleurs nous empêcher de "bien nous habiller" !

Il faut comprendre deux choses essentielles aussi, le vêtement est un outil de communication pour avoir confiance en soi, pour faire passer un message, pour avoir de la crédibilité, pour se faire élire comme politique, pour se faire embaucher,… Le vêtement est un véritable outil qui permet de communiquer, d’affirmer qui on est et de communiquer sur notre visée. La tenue vestimentaire confirme des idées, ce que l’on recherche à afficher, à communiquer.

Une autre chose importante est de comprendre quel est notre propre style vestimentaire. Il y a des codes, des pièces, des formes, des couleurs, des matières,… Si vous êtes une femme rock et que vous avez des pièces vestimentaires vintage, ça va pas le faire. Ce n’est pas cohérent. Soyez vous même, c’est le dress code !

Demandez-vous réellement quel est le message que vous voulez faire passer et quel est donc votre code vestimentaire.

Peu de femmes se pose la question : de quoi ai-je besoion côté dressing ? Un ? ou max deux, styles vestimentaires permet de ne pas se perdre, de ne pas aller dans tous les sens et d’être alors en contradiction. Comprendre son style permet de cibler nos achats.

Comment calculer son besoin vestimentaire ? C’est selon l’activité, quelqu’un qui travaille 4 jours par semaine et qui aime varier les looks aura davantage de besoins. Si vous faites du jardinage régulièrement, si vous travailler au bureau, tout est déterminant. Des combinaisons peuvent se jouer au niveau des pièces qui constituent votre garde-robe pour vous sublimer en ces différentes activités.

Une garde robe minimaliste

On a toujours de trop ! La surconsommation est de mise. Le confinement va peut-être nous remettre devant cette réalité. On utilise uniquement ce dont on a besoin, ce serait bien. Si pendant deux ans on n’a pas porté un vêtement, il y a très peu de chance qu’on le remette. Un tri s’impose. Quand on a bien son identité vestimentaire en tête, sa couleur, sa morphologie,… On est plus déterminé, au clair avec cela alors on cible nos besoins et on peut opérer plus efficacement un tri.

Profitez de ces instants pour se questionner, pour faire le tri et s’habiller de confiance, c’est un bon plan du bon côté !