Faire un câlin, à quoi ça sert ?

Un câlin ? A quoi bon repousser ce bienfaiteur rapprochement qui agit sur notre bien-être physique et notre équilibre affectif ? Qu'il soit platonique, amoureux ou confraternel, avec un proche, un inconnu, un animal, ou son ours en peluche, le câlin a des vertus bénéfiques.

L'amateur de câlins, serait moins sujet à la déprime, aux rhumes sévères et à la grippe. Le câlin contribue à la production de l’ocytocine, hormone-clé de notre bien-être. Son niveau dans le sang est directement lié à notre capacité de gestion du stress et à la qualité de nos relations sociales. Le toucher si particulier du câlin accroît les capacités de défense de l’organisme et relance globalement l’ensemble des fonctions du corps mais, plus profondément encore, il reconnecte au sentiment de bien-être parce qu’il relie l’individu à lui-même, aux autres et à la réalité de son environnement. Selon les travaux du chercheur Sheldon Cohen de l’université Carnegie-Mellon de Pittsburgh (Pennsylvanie), le lien social induit dans les câlins contribue, à lui seul, à booster le système immunitaire. Selon lui, " un câlin par jour devrait suffire pour traverser l’hiver ! ".

Salvatore Rindone © https://espace-arcenciel.com/

Salvatore est passionné de la vie et des relations humaines. Il s’est enrichi de ses expériences de vie pour créer des outils pratiques, précieux, accessibles et qui changeront sans doute votre vie, ou vos perceptions sur la vie. Il est thérapeute intuitif, formateur, conférencier, Maître Enseignant Reiki.

C'est vers l'âge de 14 ans, en pleine adolescence, que Salvatore voit sa vie bouleversée par la maladie de sa mère. Ce contexte familial est le terrain qui va faire germer très tôt en lui la conscience de l'importance d'une bonne santé et d'une vie harmonieuse.

Aujourd'hui, après plus de 20 ans d'un cheminement intérieur tourné vers l'épanouissement et le mieux-être, il se propose de partager le fruit de ses expériences avec simplicité et authenticité. Pour se faire, il propose désormais des conférences, des ateliers et séminaires, et des séances individuelles en relation d'aide.

Ses aptitudes pédagogiques naturelles sont des outils précieux qui lui permettent de transmettre ses connaissances dans le domaine relationnel d'une façon naturelle et efficace. S'y ajoutent également de nombreux acquis sur les plans énergétiques et spirituels, qui font des ses approches des outils très complets et réellement aidants.

Thérapeute et formateur certifié à la Méthode Enelph et au Reiki Usui, il continue encore à apprendre et à s'informer, il suit régulièrement des nouvelles formations.

Retrouvez Salvatore Rindone sur le site de l'Espace Arc-en-ciel