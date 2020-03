Faire émerger le meilleur de soi à la suite d'épreuves difficiles

Comment fait-on émerger le meilleur de soi-même quand on est passé par des épreuves pénibles ?

Sébastien Collet, Expert en Potentiel humain organise des conférences pour inspirer les individus, les entreprises et les organisations à éveiller leur plein potentiel pour le transformer en performance exceptionnelle. Comment fait-on pour émerger le meilleur de soi-même quand on est passés par des épreuves extrêmement pénibles ? Où va-t-on chercher la force de rebondir ? En osant écouter sa voix intérieure, on revient ainsi à son " essence ", celle-là même qui ne nous a jamais quittés même quand on traverse un tunnel des plus sombres.