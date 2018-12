Faire du bien pour se faire du bien !

Le sentiment de faire du bien booste la confiance en soi et surtout l'estime de soi. On se sent utile et cela n'a pas de prix. On est plus souriant, donc plus "fréquentable", c'est un cercle vertueux ! De plus, les actes de générosité et de gratitude activent la partie du cerveau qui libère les endorphines. Ce sont des antidouleurs naturels et qui agissent contre le stress. Geneviève Foret rappelle qu’être gentil avec les autres les incite en retour à être gentil avec nous...