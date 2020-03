Faire de son chez soi un véritable lieu de ressourcement

Audrey Demeyere est Home organiser & Accompagnatrice en organisation d’intérieur, elle nous offre la possibilité d’aller de l’avant tout en restant à l’abri, et nous livre tous ses bons conseils pour vivre et se ressourcer au mieux chez soi en ce temps de confinement.

Pour pouvoir atteindre une vie en équilibre dans une Maison bienveillante, Audrey travaille pleinement à aider à comprendre ce qui fonctionne et ce qu’il faut renforcer en priorité afin de reprendre sa vie en main le plus rapidement possible.

Rassurez-vous, il existe des solutions concrètes et durables tout en restant chez vous !

Alors que vous étiez déjà peut-être en temps normal stressé à l’idée de rentrer chez vous et de passer votre temps dans une maison qui vous étouffe, que vos besoins de calme et repos n’étaient pas satisfaits tant celle-ci ne vous procure pas de sensation de repères, de sécurité, de douceur,… Alors comment envisager dorénavant de pouvoir vous sentir bien chez vous maintenant que vous y êtes forcé ?

Comment rester serein face au confinement ? Comment vivre en permanence dans une maison si elle ne nous ressource pas et de surcroît durant cette période angoissante ?

Quelles envies vous habitent ?

A l'heure où tout le monde se voit obligé d'être confiné chez soi, c'est le moment de repenser les choses. De repenser sa façon de vivre, sa façon de faire et d'Être.

Mais c'est aussi le moment d'envisager les choses sous un regard différent avec plus encore de douceur.

Audrey accompagne ses clients en cheminant autour de différents axes qui font partie intégrante de la façon dont on est structuré. Il est un fait : c'est que chacun fait de son mieux.

D'habitude, elle se déplace à domicile pour faire dans un 1 er temps un état des lieux des difficultés et de la situation de l’habitation.

Vient ensuite le temps pour passer à l'action par le biais de missions pour créer un réel avant/après.

Or aujourd'hui, il n'en est plus question ! C'est donc à chacun de nous de jouer mais de façon guidée avec une stratégie bienveillante qui tient à la fois compte de la personnalité, du rythme et du contexte familial.

On dresse alors un bilan de ce rapport que l'on a avec notre maison. Un regard en pleine conscience qui laisse place à la créativité et aux envies. On s'interroge sue ce que l'on souhaite mettre en place pour optimiser notre bien-etre chez soi, pour que l'on s'y sente bien.

Aussi, on envisage comment diriger cette énergie pour que cela ne tourne pas à l'épuisement. On va effectivement devoir travailler en ce lieu unique, trouver des activités pour les enfants, ... Comment vais-je alors pouvoir souffler, m'y retrouver, m'organiser ? Toutes ces sphères vont nous donner envie de nous mobiliser mais il importe d'établir des priorités pour ne pas s'épuiser. Un équilibre qui va perdurer, au-delà de ce moment de confinement - on aura appris un peu à ralentir.

La nature nous dit combien on ne peut tout contrôler, on ne peut être toujours dans le faire au lieu de l'Etre. Une mise au point qui s'impose à nous par la situation mais que l'on peut transcender en positif au fil des jours, du bon côté.

Comment dépasser ses craintes pour laisser place à la créativité ?

Quelles actions cohérentes mettre en place ?

Audrey est coach virtuelle à domicile nous accompagne et nous guide dans la démarche.