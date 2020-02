Etre un(e) collègue au Top… Ça nous va si bien ! - © Tous droits réservés

Sophie Geilenkirchen – Fondatrice et Gérante de Work In Joy. Elle propose aux entreprises un ensemble de solutions pour créer et améliorer des conditions de bien-être au travail. Convaincue de l’importance et des bienfaits du sommeil, Sophie en a fait sa spécialité et offre aux entreprises des pauses régénératrices, aussi bien aux employeurs qu’aux employés. On dort là-dessus quelques jours avant de découvrir ce podcast profondément réparateur !

Christelle Lacour – Psychologue agréée et fondatrice de Sweetch : un centre de formation, coaching et psychothérapie situé à Landenne. En thérapie individuelle, en groupes de particuliers ou en équipe au sein des entreprises et dans le non marchand, Sweetch intervient pour accompagner la gestion des émotions et des conflits par l’action. Le but étant de lever nos blocages en passant des inter-dits, de la peur à l’envie et de l’envie à l’action pour un changement… en douceur. Un podcast tout en émotions positives !

Brigitte Annet – coach, formatrice et consultante, elle promeut le développement humain au service de la performance relationnelle et collective. Apprendre à quitter le cadre de référence habituel, se poser des questions parfois dérangeantes ou décalées, découvrir comment chercher ses propres solutions sans se freiner soi-même, ou simplement prendre du recul… Tout un programme en soi ! Aussi, êtes-vous agile "carrièrement" parlant ? Mobilité, employabilité, flexibilité : existent-ils des réponses adaptées au nouveau monde du travail ? On bossera là-dessus tout prochainement avec ce nouveau podcast haute performance !