Être perfectionniste, une qualité ou un défaut ?

Pour certaines personnes, il est évident que le fait d’être perfectionniste a des effets négatifs sur leur vie, d’autres n’en tirent que les bénéfices et les accomplissements, et puis il y a celles qui ne s’en rendent même pas compte tant la poursuite de la réussite et de la perfection les aveugle.

Le perfectionnisme positif entraîne un cercle vertueux. On est satisfait de ce que l’on accomplit et on essaie de se challenger toujours un peu plus. Et lorsque le but est atteint, on est satisfait, cela renforce notre estime de soi, notre confiance en soi et nous pousse à aller toujours plus loin dans nos rêves.

QUAND LE MIEUX DEVIENT L’ENNEMI DU BIEN

Le perfectionnisme négatif entraîne un cercle vicieux. Quoi que l’on atteigne comme objectif, on est toujours dans une insatisfaction permanente et à se remettre en question. On se culpabilise de ne pas avoir fait plus ou mieux.