Maria Seminerio, esthéticienne, vous apprend les petits gestes quotidiens ou hebdomadaires qui feront la différence le jour J ! Etre belle pour les fêtes passe aussi par l’apparence de votre peau et ce que vous consommerez au quotidien jusque-là. Exfoliants, masques, soigner votre regard et pourquoi ne prendriez-vous pas rendez-vous chez l’esthéticienne ? Le temps des fêtes est le moment idéal pour sortir de votre zone de confort beauté et peut-être transformer votre look.