Et si tout était vraiment possible face aux épreuves de la vie ?

Le livre de Béatrice Lambert est son témoignage de vie, parsemé d'épreuves en cascades de plus en plus dures. Le rejet de sa famille face à sa différence, les humiliations, l'abandon, la maladie, le divorce, l'enlèvement de son enfant, le harcèlement au travail, tout perdre dans un incendie, se retrouver à la rue et connaître la faim et le froid...

Mais, elle a toujours su qu'elle était "entourée" pendant ces épreuves .

Elle a relevé avec force, foi et espoir ces obstacles, qu'elle qualifie d'expériences de vie pour gagner ces diverses batailles et remporter la plus grande des victoires : LA VIE

Ce livre peut être le reflet d'existence de nombreuses personnes, avec certaines nuances. Son objectif est qu'à travers ces écrits, ces gens y puisent un réconfort - une guidance vers une direction de vie positive, dont le but est de vivre une vie réalisée vers le bonheur, vers la joie, vers sa lumière intérieure.

Vous découvrirez, vous comprendrez, vous constaterez à travers mes leçons de vie que l'impossible devient possible

Comprendre que la vision extérieur commence en priorité par son "Moi".

Que la force de l'attraction est réelle.

Que la force la plus puissante, la plus importante est celle du coeur.