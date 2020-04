La belle idée savoureuse ! Et si on se refilait des bons plans recettes zéro gaspi, et si on donnait de bonnes choses à notre corps ? C’est la gourmandise zéro déchet qui alimente ce podcast avec, auprès de Sylvie Honoré, Yoneko Nurtantio qui est notre chef cuistot du jour ! De belles idées inspirantes pourront ainsi nourrir notre quotidien en ce temps de confinement et pour toujours. Une belle invitation à prendre la vie du bon côté, chez soi, à découvrir d’autres plaisirs culinaires sains et sans déchets. Un trésor d’idées s’invite en l’assiette, alors... A table et on déguste tout cela ensemble.

l’attitude #Zerogaspi en cuisine

Restos fermés, files au supermarché, choix restreint dans les rayons dévalisés : voilà 3 arguments supplémentaires pour adopter l’attitude #Zerogaspi en cuisine.

Et si on se refilait des recettes et des astuces anti-gaspi ?

La qualité de notre alimentation est un objet très concret pour prendre soin de soi et de ses proches durant le confinement qui perdure. Profitons-en !

La personne ressource qui va vous donner l’inspiration via un outil très facile d’utilisation, c’est Yoneko Nurtantio avec son livre de cuisine familiale "JUST KEEP IT”.

Le concept Zero Gaspi c’est d’abord une méthode pour vivre mieux en dépensant moins et en bougeant moins, aujourd’hui c’est ça le plus important !

On se nourrit pour 6 euros tous les jours par personne. Ce guide donne des idées pratiques pour vivre et cuisiner du bon côté. On cuisine des bonnes choses mais sans se prendre la tête et avec ce qu’on a à disposition.

Ça devient un jeu, on utilise ce qu’il y a dans le frigo et on en fait des variantes. Avec un ingrédient on peut tout utiliser pour cuisiner. On ne jette rien, on réinvente la cuisine.

Ce guide, ce sont 200 recettes savoureuses, 200 astuces et 300 variantes pour manger sain et sans gaspiller :

- des recettes qui font l’unanimité,

- c’est super simple à réaliser (3 étapes et 30' de préparation) avec le télétravail, les enfants et tout le reste, on choisit de se faciliter la vie.

- avec très peu d’ingrédients – lorsque vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous faut, on propose des variantes ! Chaque fois qu’un ingrédient n’est pas disponible, on propose des variantes et cela peut surprendre bien positivement. On crée, on découvre, on utilise tout à toute "faim" utile. Il y a des recettes très inventives et délicieuses.

- L’attitude #Zerogaspi permet de cuisiner sans en perdre une miette, ce qui est bien utile lorsque ça a déjà été très compliqué de faire ses courses !

Pendant cette période de confinement, on ne se met pas la pression mais c’est l’occasion de prendre soin de soi, de sa famille et ça passe par l’assiette. Je prends des bons produits frais, on les met en valeur avec une préparation. On fait du bien en son corps, c’est aussi le plaisir qu’on a à table de partager ce moment et de déguster ce que l’on a préparé ensemble.

Donner des bonnes choses à son corps, c’est important. C’est simple, c’est sain, c’est bien !