Laurence Fisher , coach nutrition, massothérapeute, auteure et conférencière nous présente le "bouillon d’os", aussi appelé le "bouillon d’or" en matière détox justement… Elle en a fait un livre et elle organise des ateliers axés sur ce bouillon consommé depuis la nuit des temps et qui prend soin de nos intestins.

Le livre...

Et si on essayait le "bouillon d'or" ? - © Jeclicnaturel.be

Consommé dans le monde entier depuis la nuit des temps, le bouillon est aujourd’hui loué par tous les grands chefs et spécialistes de la nutrition. Et pour cause : à la fois digeste et nourrissant, il est la base d’une alimentation saine et savoureuse.

Simple à réaliser, le bouillon est un remède naturel, un élixir de santé et de vitalité. En prenant soin des intestins, il régénère la peau, nourrit les articulations, renforce la minéralisation osseuse et le système immunitaire, améliore la fonction digestive, aide à la perte de poids, redonne de l’énergie et est incroyablement savoureux et réconfortant.

Tout en explorant le fonctionnement des intestins, nous vous dévoilons ce qu’il faut savoir sur le bouillon, de sa préparation dans les règles de l’art à sa conservation en passant par l’association vertueuse avec la lactofermentation. Sans oublier de vous livrer nos meilleures recettes afin de vous donner envie de l’introduire dans votre alimentation quotidienne.

Quand vous aurez découvert les goûts et les vertus d’un bouillon "maison ", vous ne pourrez plus vous en passer !