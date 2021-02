Notre invitée, Pascale Debliquy , juriste de formation et de profession, a été victime d'un burn-out à deux reprises. Pour elle, " le burn-out est un cadeau " , même si l'on ne s'en rend compte qu'a posteriori. Auteure du livre Cadeau ! , Pascale Debliquy pratique aujourd'hui l'hypnose générative et spirituelle en aidant celles et ceux qui le souhaitent à " trouver des clés pour mieux avancer sur leur chemin de vie ".

Et si la vie était un chemin parsemé de cadeaux pour avancer ?

Femme moderne alliant les rôles d’épouse et de maman avec une vie professionnelle intense et exigeante, Pascale entame à l’approche de la quarantaine un chemin d’évolution qui la conduit vers une plus grande conscience d’elle-même et du monde. Au fur et à mesure de son parcours initiatique, elle découvre, comprend, s’allège, et enfin s’offre la liberté d’être.

En une narration humble et légère, elle relate son burnout, sa séparation ainsi que son processus d’individuation, cette transition qui s’opère au milieu de la vie.

Actuellement juriste à mi-temps et mi-temps dans l’hypnothérapie, l’accompagnement des personnes en burnout et la gestion du Centre Psyché.

Après l’écriture de son livre et après être passée par l’expérience d’un second burnout, elle s’est formée à la pratique de l’hypnose et est devenue Hypnothérapeute. Elle s’est également formée à la prise en charge du burnout et a ouvert fin 2019 à Waterloo le Centre Psyché, un centre pluridisciplinaire d’accompagnement thérapeutique des personnes en état de stress, de burnout et de transition de vie. Une équipe de 15 thérapeutes et praticiens, et un programme composé de consultations individuelles, d’activités de groupe et de conférences. Ces deux expériences du burnout lui ont donné une profonde envie d’aider à son tour les personnes qui traversent cette épreuve.

Aussi difficiles soient-elles, nos épreuves nous permettent de nous remettre en question et d’amorcer un processus d’évolution, nous conduisant vers une nouvelle liberté d’être. Le Livre Cadeau ! se présente comme la découverte et le partage d’un chemin de Vie, celui de Pascale Debliquy. Il se nourrit de ses différentes expériences personnelles (questionnement existentiel, séparation, burnout professionnel) et aborde, par leur vécu intime, différents concepts et outils de développement personnel qui lui ont permis de traverser ces épreuves et d’en sortir grandie. Ce témoignage, qui met en lumière la recherche de sens, a été écrit dans un profond désir d’aide et de partage. Il est fondé sur la conviction profonde que le processus qui mène à la liberté d’être est accessible à tous.

Le témoignage d’une transition de vie et d’un burnout réussis et des clés que l’on peut mettre en place pour transcender de telles épreuves. – Un livre de développement personnel écrit à la première personne qui raconte un vécu intime qui touche profondément. – Un récit de vie authentique qui permet de découvrir "de l’intérieur" de nombreuses démarches thérapeutiques. – Le récit de la libération d’une femme actuelle : libération par rapport à son éducation, aux conventions, à ses croyances, à son mariage. – Une écriture fluide, facile et agréable à lire.