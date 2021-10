Qu’est-ce donc que l’amour ? L’amour, un sujet presque banal et pourtant, toujours imprévisible. Pouvons-nous être jamais rassasiés, satisfaits, suffisamment éclairés ? Et si nous apprenions à aimer ? Jean-Pierre Jacques, psychanalyste, sexologue et médecin, est l'invité de ce podcast.

Et si aimer était un art ? - 29/10/2021

Et si aimer était un art ? - 29/10/2021

L’amour, un sujet presque banal et pourtant, toujours imprévisible. Pouvons-nous être jamais rassasiés, satisfaits, suffisamment éclairés ? Et si nous apprenions à aimer ? Jean-Pierre Jacques, psychanalyste, sexologue et médecin, est l'invité de ce podcast.

Certains ont connu des expériences fortes. Parfois une seule suffit. L’amour demeure pour beaucoup source d’inquiétude, d’incertitude, de désolation ou d‘enthousiasme : nul ne peut se prononcer sur l’ardeur ou la durabilité d’une histoire. Nul ne peut prévoir si un choix amoureux sera heureux ou catastrophique. L’amour échappe aux avancées scientifiques et l’expérience amoureuse reste un art et non une science. L'amour, ça s'apprend.

C’est quoi l’amour ?

L’amour est un sujet éternel et inépuisable… Déjà dans l’antiquité, on en parlait. Faut-il définir l’amour ? Une définition universelle et acceptable du mot est parfaitement introuvable. Chaque définition est déjà une prise de position. Définition distanciée proposée par l’auteur : "L’amour est une fiction sociale qui crée ce qu’elle prétend décrire et qui emprunte, à d’autres registres, les instruments". L'amour comme un couteau suisse L'amour serait un dispositif multifonction, selon la métaphore du couteau suisse. Il peut fonder un lien robuste avec l'autre et simultanément couper des contacts mondains. Il peut tout aussi insuffler la rage de vivre que la volonté de mourir. Il peut laisser sans voix ou exagérer les penchants babillards.

Comment se vit l'Amour ?

" C’est comme une fleur fragile, comme une orchidée. Si vous l’arrosez trop, elle meurt… Aujourd’hui, plus que jamais, il faut apprendre à aimer". Jean-Pierre Jacques L’amour se vit différemment aujourd’hui. Les codes ont changé. De la phase de séduction au mariage, tout est différent. On est très inégaux dans l’amour. Certains sont dépendants, d’autres nomades. Certains dépérissent si ça ne va pas comme ils veulent, d’autres mettent le travail ou la création artistique au centre de leur vie et pour ceux-là, l’amour ne prime pas. Si l’amour est tout, cela peut aussi conduire à un surinvestissement et à un étouffement de l’autre. Il ne faut pas malmener l’amour. Il faut trouver le juste équilibre.

Quelles sont les propriétés attendues de l'amour dans sa version idéale ?

Nous aimons à croire à l'amour. Certains se contentent d'un trognon, d'un résidu de l'amour rêvé. Mais avant de se résigner, la plupart d'entre nous avons une très haute et noble idée de l'amour tel qu'il devrait être vécu et ressenti. Jean-Pierre Jacques distingue deux types d'idéaux : ceux qui se rapportent à l'expérience amoureuse attendue et ceux qui se rapportent à l'objet d'amour, celui ou celle qui est appelé à être élu. L' éternité, la sincérité, la réciprocité, la fidélité, la sécurité, la générosité, la complicité, la sensualité, la liberté sont quelques idéaux amoureux.

Notre invité, nous propose de considérer l'amour non seulement comme un affect ou un événement, mais comme une expérience et, comme telle, susceptible d'apprentissage.

Oui, chérie © Tous droits réservés Dans cet ouvrage, le désir est de mettre à jour cet Art d’aimer et de favoriser le questionnement. Afin de pouvoir dire "Oui, chérie" à l’autre et au voyage amoureux, tout en étant mieux instruit.

Jean-Pierre Jacques © Tous droits réservés Jean-Pierre Jacques est psychanalyste, sexologue et médecin. Il a dirigé pendant dix ans un séminaire sur les "maladies d’amour". Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux travaux consacrés à la crise de la masculinité, à la relation soignant-soigné et aux addictions.

