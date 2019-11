Et en amour... Vous la jouez à l'intuition ?

Place à l'émotion...

vbc25 - © oatawa - Getty Images/iStockphoto

Conflits... Mode d'emploi.

Face aux conflits, il importe d'éviter l'escalade. On souligne souvent le fait, le problème et on y revient, on le décortique, on l'énonce, on reproche. On ne dénoue rien de la sorte, que du contraire.

Que mettre en place face à un tracas ?

Exprimer son ressenti, son émotion par rapport au problème qui nous occupe est une bonne chose. Dire ce que ce problème répercute en nous, au plus profond de nous, de nos émotions, cela incite à bien plus d' empathie !