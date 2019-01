Au programme de ce week-end au grand air : la découverte d’une magnifique région, de la détente, de l’amusement, des rencontres inspirantes, … et comme toujours un bel enrichissement personnel grâce aux différentes conférences animées par Sylvie Honoré et auxquelles prendront part quatre invités de renom : Geneviève Smal, Sylvie Loumaye, Philippe Defaux et Thomas Erpicum. Un moment qui s’annonce plein de vie, d’apprentissages et de nouveautés !

Nous vous accueillerons, comme à l’accoutumée, dans la joie et la bonne humeur, entre 17h00 et 18h30, au Domaine de la Forêt d’Orient , un hôtel 4 étoiles, tout près de la magnifique ville de Troyes, bordé de plus de 70 hectares de verdure au cœur desquels se nichent des immenses lacs-réservoirs. Ce lieu d’exception fera sans aucun doute le bonheur des amoureux de nature, d’ornithologie, de culture et de dégustations. L’endroit idéal pour " prendre la vie du bon côté ", pour prendre soin de soi et des autres et pour déconnecter le temps d’un week-end hors du temps !

Nous nous rendrons ensuite à " la Maison de Telmont " , un producteur de Champagne dans un cadre familial qui propose des champagnes de grande qualité, pour une balade ludique et originale. Et ensuite, visite plus traditionnelle du domaine et dégustation de trois cuvées ... Surprises Garanties !

Nouveauté et en option Comme nous avions envie de répondre à la demande de beaucoup d’entre vous, pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de vous retrouver dès le vendredi avec Sylvie Honoré et l’équipe de Waouw Travel. Nous vous donnons rendez-vous sur la route (une heure avant l’arrivée à notre hôtel) entre 12h30 et 13h00 afin de déjeuner ensemble et déguster des produits frais et cuisinés avec raffinement au restaurant "bistronomique" Le Bois-Joli à Saint-Imoges.

Après un bon petit-déjeuner pour faire le plein d’énergie, la matinée sera consacrée à deux conférences interactives, animées par Sylvie Honoré et deux de ses invités. À midi, afin de pouvoir profiter de son après-midi, chacun sera libre d’aller déjeuner où il le souhaite, et aura le plaisir de découvrir la région, à pied, à vélo, en voiture et de se détendre au sein de la belle nature environnante, de visiter l’Écomusée, d’aller faire la route champenoise ou encore de profiter des installations de l’hôtel.

Petit-déjeuner, et ensuite… nouvelle matinée consacrée aux conférences des deux autres invités de Sylvie Honoré. A l’heure du midi, après notre séance de clôture, nous prendrons un dernier repas ensemble à l’hôtel. Et l’après-midi, comme la veille, chacun sera libre de profiter de ce magnifique lieu ou d’autres curiosités de la région champenoise, selon ses goûts et envies.

Pourquoi pas ... se retrouver plus vite ? Vous aimez les bulles, mais pourtant vous n’avez jamais eu l’occasion d’aller à la rencontre d’un producteur de champagne ? Waouw Travel vous propose un arrêt " pétillant " original et ludique vendredi après-midi afin de nous initier aux secrets des vignobles champenois. Nous vous proposons un déjeuner dans un restaurant bistronomique et ensuite ... une visite ludique et originale de la Maison Telmont, un producteur de champagne familial. Cette activité sera suivie d’une visite plus classique de la Maison et d’une dégustation de trois cuvées !

IDEES D’ACTIVITES LIBRES A l’hôtel : entre un golf étendu et magnifique, un spa de plus de 400m² dédiés au bien-être (à réserver à l’avance via Amandine), ou encore des expériences gastronomiques, il y en aura pour tous les goûts dans ce domaine d’exception !

LES INVITES DE SYLVIE HONORE

Geneviève Smal " L’esprit de répartie : une arme communicationnelle " Diplômée en Communication, en Management et Conseil en entreprise et en Synergologie, Geneviève Smal met son Premier Prix de Conservatoire en Arts de la Parole au service de ceux et celles qui veulent franchir le mur du trac et explorer les contrées lointaines de l’aisance absolue dans la prise de parole en public. Grâce à sa formation en communication verbale et non verbale, elle nous apprendra à affiner notre intelligence verbale et nous sortir des situations les plus délicates avec brio. Il vous arrive de rester sans voix après un commentaire désobligeant? De trouver la bonne réplique mais seulement une heure plus tard ? De regretter de ne pas avoir LA réponse ad hoc ? Avoir de la répartie, ça s’apprend ! En une conférence, vous allez découvrir comment acquérir les techniques de la répartie, apprendre comment énoncer en temps voulu la remarque efficace et développer votre sens de l’à-propos, voire le trait d’humour qui va faire mouche.

Sylvie Loumaye " Suprenante histoire de l’amour et de la sexualité au travers de l’humanité " " L’amélioration de la vie amoureuse et sexuelle a toujours été au centre de mes préoccupations. J’ai travaillé au sein de 3 centres de planning familial et ai été directrice du centre liégeois " le 37 " pendant 8 ans. Actuellement, je suis psychothérapeute indépendante. Je reçois des adultes, des jeunes adultes et des couples. Je supervise des jeunes thérapeutes tout en étant moi-même adepte de la formation continue. J’interviens également dans des colloques pour professionnels. Véritablement passionnée par mon métier, j’aime de m’exprimer à travers des articles, des conférences aux adultes et adolescents, et diverses émissions radio. " Pour une meilleure compréhension des tabous liés à la sexualité, Sylvie viendra, au travers d’une conférence animée et ludique nous parler de l’histoire de la sexualité ! Nous parlerons de la sexualité à travers les âges afin de comprendre celle d’aujourd’hui.

Philippe Defaux " Mieux-être au travail grâce à l’hypnose "

Après une carrière dans différentes fonctions de management dans une grande banque, Philippe Defaux a créé sa propre société de formation et de coaching en entreprise en 1990. Depuis presque 30 ans, il anime des formations sur les thèmes de la communication orientée client ainsi que des ateliers et conférences sur la prévention du burn out par l’hypnose. Eternel étudiant pour améliorer ses compétences, Philippe oriente donc ses activités dans le coaching privé et professionnel. À travers des formations en hypnose (Eriksonniène et intégrative), en psychopathologies, ainsi qu’en prévention et accompagnement du burn out, il s’est créé une boîte à outils particulièrement efficace pour accompagner chacun sur le chemin du bien-être. Il accompagne ainsi les personnes dans leurs problématiques privées et professionnelles (stress, burn out, insomnies, deuils, relations, recherche de sens, nouvelles orientations...). Au travers de sa conférence, il nous permettra de mieux comprendre ce qu’est l’hypnose, les différents types et comment celle-ci peut par exemple aider au mieux-être au travail ...

Thomas Erpicum " Le bonheur est dans le ventre "

Pourquoi le ventre est-il notre deuxième cerveau ? Comment notre flore intestinale influence-t-elle notre santé, notre humeur et notre vie sociale ? Des études récentes ont démontré le déséquilibre des acides gras existant dans nos sociétés occidentales. Les maladies modernes (obésité, problèmes cardio-vasculaires, diabètes, processus inflammatoires) ont pour point commun ce profond déséquilibre des acides gras membranaires. C’est donc dans un esprit de santé au naturel que Thomas Erpicum, Docteur en biochimie de la nutrition, développe une gamme de nouveaux aliments à partir d’un assemblage de plantes biologiques en créant la société Nutréine et les produits Philobio. Lors de son atelier interactif, il nous expliquera quels sont les différents éléments essentiels à notre bon équilibre alimentaire.