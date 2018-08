Enseigner le yoga aux enfants !

Introduire le yoga tôt dans la vie a un impact positif sur la santé et le mental. En Inde, on conseillait aux parents de commencer ces pratiques avant la procréation, cela aidait à avoir une conception et une grossesse saines. Philip Rigo explique que le yoga pour enfant implique plus de postures, de mouvement, de défis, de stimulations et de jeux. Il permet à l’enfant de se développer. A l’inverse, le yoga pour adulte, a plutôt une fonction régénératrice.