« En quête de sens et d’harmonie »

Comment vivre les transitions et non pas les subir ? Comment s'y préparer pour les vivre dans le plaisir et non dans la nostalgie ou le rejet ? Qui dit transition dit acceptation de ce qui a été vécu et des cycles qui peuvent s'achever, choix des projets à venir, préparation de la transformation, présence à soi et fluidité corporelle, harmonie, réjouissance et célébration dans l'énergie féminine du Yin et l'audace du Yang. On en parle avec Christiane Thiry et Anne-France Wéry.