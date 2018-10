En direct du salon de l'Education organisé au Heysel à Bruxelles !

Comme chaque année, ce salon propose des initiatives et des projets qui contribuent au développement de l’éducation aux médias en milieu scolaire. Il met à disposition des outils. Cette année, le conseil supérieur de l’éducation aux médias propose une table ronde qui met en perspective la musique et la liberté d’expression. La musique est un genre médiatique relativement peu traité dans les écoles et qui pose pourtant des questions vives en termes de liberté d’expression.

Quel est le rôle de la musique dans l'éducation aux médias ? Le conseil supérieur d'éducation aux médias vise à stimuler l'éducation aux médias sur tous les terrains éducatifs scolaires et extra scolaires. C'est le développement des compétences médiatiques de tous citoyens . On vit dans une société qui fonctionne avec les médias et pour être responsables - critiques ont doit être outillé en la matière. On garantit à tout un chacun d'évoluer avec le développement aiguisé de cet esprit critique. Musiques - liberté d'expression et messages... c'est le thème de cette table ronde au coeur de ce salon. Les parents - professeurs - ... sont invités par exemple a décortiquer la musique ensemble avec leurs enfants. Il est des outils pour décoder les paroles des chansons. Unia a un rôle d'éducation & cadre cette liberté d'expression en tant que droit fondamental de notre société démocratique. On détecte s'il est une transgression à la loi ou pas. Quand on est dans des messages qui invitent à la discrimination on se doit d'intervenir - on a devant nous de grandes valeurs démocratiques et face à cela nous sommes intransigeants !

Action Média Jeunes... Une éducation aux médias développées et plus libre d'accès. Les jeunes deviennent critiques et créateurs de projets et de réalisations médiatiques. Les intervenants étaient bien représentés. Le fil conducteur étant de développer la réflexion sur la liberté d'expression, sur ses pourtours. Damso par exemple... un cas d'école mis sur le tapis. On aborde les discriminations aussi,... Les stéréotypes peuvent être dangereux - enfermer une personne dans un style musical, dans un genre - un cliché - le classifier sur base de qq propos - ... C'est de tous les travers et dangers! Il faut s'ouvrir à différents styles. On épingle souvent ce qui ne va pas, il faut aller plus loin - ouvrir son champ d'intérêt est important, quitter la caricature est bénéfique. Il faut susciter la rencontre, l'ouverture, le dialogue, l'enrichissement commun !

Emilie est professeur de français et exploite la chanson comme toute forme artistique. Les élèves se prennent au jeu car ils décortiquent les messages véhiculés dans ces chansons à travers les époques. Et non, ce que l'on écoute ce n'est pas que des bêtises - c'est chouette. On part de cette forme d'expression contemporaine peut nous aider à mieux comprendre la littérature aussi. Il n'est pas d'art mineur !