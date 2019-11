En amour, faites-vous confiance à votre intuition ? Dites-nous tout !

Dès la semaine prochaine, "La vie du bon côté" s’épanchera sur cette petite part de vous qui s’ouvre un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout à l’intuition. Parce que lundi, on parlera d’amour et de cette petite voix intérieure qui nous titille, cette intuition qui est nôtre et que l’on suit à tort ou à raison.

Pour mettre en lumière cette frétillante investigation, Sylvie Honoré accueillera Alexandre Bacros ; sexologue clinicien, hypnothérapeute et conseiller santé à Tournai. Vous pourrez découvrir le fruit de cette… passion… De cette réflexion sur le podcast accessible dès ce lundi sur vivacite.be