"Émotifs Talentueux" : découvrez les 6 étapes pour vivre pleinement son haut potentiel

Comment occuper pleinement sa place et vivre sereinement quand on est hypersensible et Haut Potentiel ? Avec le livre Émotifs Talentueux : Etre soi autrement, 6 étapes pour vivre pleinement son haut potentiel de Nathalie Alsteen , vous apprendrez à accepter votre haut potentiel comme un cadeau et à le développer. Avec une méthode, des témoignages et des modèles, vous recevrez les clés pour faire les choix qui vous correspondent et ainsi "vivre des relations harmonieuses, trouver le calme intérieur et retrouver votre énergie".

Nathalie Alsteen définit ce qu'est être considéré comme "HP" : "C'est être concerné par le haut potentiel, ce n'est pas forcément identitaire selon moi, être HP c'est être câblé autrement. Ce n'est pas être plus intelligent ou trop intelligent, c'est fonctionner autrement que la plupart des gens. Il peut y avoir le 'trop' , qui peut paraître parfois trop débordant, il y a la partie émotionnelle qui est tout le temps là car il y a une intensité qui est là chez le HP, il y a un raisonnement , une capacité de faire de liens qui est différente , peut-être plus poussée et recherchée".

Quand on est jeune avec un haut potentiel, on reçoit souvent les messages suivants : tu es trop sensible, tu te disperses de trop tu réfléchis de trop,... Il est alors difficile de ne pas se sentir comme un extraterrestre.

Le livre n'existerait pas sans l'histoire de Nathalie Alsteen et de son beau-fils où tous les deux se disent bonjour comme ET , le personnage extraterrestre de Steven Spielberg . Elle parle donc de ET pour E : émotif et T : talentueux.

La sensibilité sous toutes ses formes chez le ou la HP

"Emotifs Talentueux : Etre soi autrement, 6 étapes pour vivre pleinement son haut potentiel" - © Tous droits réservés

Nathalie aborde aussi dans son livre la question de la sensibilité sous ses différentes formes liées au haut potentiel.

Elle explique : "On parle plus souvent du multi-potentiel, cette curiosité, cette envie de toucher à tout, de passer à autre chose. La routine est très compliquée pour le multi-potentiel". Une envie de changement qui peut parfois amener des tensions et des problèmes au travail ou dans les relations des personnes concernées.

Elle revient sur la définition de l'hypersensibilité suite à des travaux réalisés sur le sujet. "Cela signifie que l'on est beaucoup plus sensible aux stimuli que la moyenne des personnes. On va donc réagir avec intensité. C'est pour cette raison qu'on nous envoie les 'trop' car il y a de l'intensité dans la manière de parler, les émotions (...) C'est aussi la sensibilité à la lumière, une atmosphère ressentie. Quand on n'est pas bien dans la relation, on ressent fort les choses mais on ne sait pas mettre les mots dessus" développe-t-elle.

On parle même parfois d'hyperexcitabilité, à savoir que l'on veut tout comprendre, on réfléchit tout le temps, on est en éveil perpétuellement,... Il est important "de pouvoir s'apaiser par rapport à cela" estime la coach et thérapeute.

Les hauts potentiels doivent donc être en phase avec eux-mêmes.

Etre en décalage, c'est loin d'être une faiblesse, une vulnérabilité. C'est justement pouvoir se connaitre soi-même et être bien avec ce que l'on est pense Nathalie.

Souvent, il y a un problème d'estime de soi chez les hauts potentiels, qui se développe à l'enfance : "Quand on a grandi dans un milieu avec des parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient mais que l'on n'a pas été validé pour ce que l'on est, on tente de rentrer dans le moule à l'école car c'est ainsi que cela se passe. On a l'impression de devoir fonctionner d'une certaine manière".

Au plus on avance dans la vie, si on n'a pas la bonne grille de lecture on s'épuise, on n'a pas l'estime de soi à part entière révèle la coach.