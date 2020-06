Eloge de la lenteur. Et si vous ralentissiez ?

Ralentir le rythme permettrait de renforcer son bien-être dans sa globalité. Importance de trouver un équilibre entre vitesse et lenteur, adopter "il tempo giusto" au bon moment. Carl Honoré , journaliste, écrivain et conférencier, est l'invité de Sylvie Honoré. Dans ce podcast, il nous parle de son livre "Eloge de la lenteur" et de la philosophie Slow attitude.

Aujourd'hui, la culture est à la rapidité. Mais dans cette course contre la montre, rien ne survit - notre travail, notre santé, nos relations, notre vie sexuelle. Nous sommes si pressés que la personne ou la chose qui nous ralentit représente, d'emblée, l'ennemi à abattre. Tout un courant d'opinion met en question ce culte de la vitesse et réaffirme les vertus de la lenteur . Baptisé "Slow", il ne prétend nullement qu'il faut tout faire à une allure d'escargot mais souligne que notre qualité de vie passe par un meilleur équilibre entre rapidité et lenteur. L'enquête de Carl Honoré, menée de pays en pays, montre les différentes formes prises par ce phénomène qui touche de plus en plus de monde.

Un mouvement qui intéresse de plus en plus, un vrai phénomène de société. L’enquête de Carl Honoré, menée de pays en pays, montre les différentes formes prises par ce mouvement, en réponse à la culture dominante de la rapidité.

Et si un bon usage de la lenteur pouvait rendre votre vie plus riche et plus productive ?

Une solution rapide n'est pas toujours la mauvaise option. Il y a des moments où vous devez canaliser MacGyver, chercher le ruban adhésif et bricoler quelle que soit la solution qui fonctionne actuellement. Mais la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont trop complexes pour des remèdes instantanés. C'est là qu'intervient le Slow Fix. Carl a passé deux ans à parcourir le monde pour rechercher des solutions à des problèmes dans les domaines des affaires, de la politique, de la santé et d'autres domaines. Le résultat : une recette puissante pour prospérer au travail et au-delà. Dans cette keynote, Carl montre comment arrêter de tomber sous le coup des solutions rapides et commencer à trouver des solutions qui fonctionnent réellement.

Le ralentissement peut apporter plus de profondeur, de plaisir et de sens à votre vie. Il peut améliorer votre santé et vous rendre plus efficace, créatif et productif. Cela s'applique à tous les domaines de la vie, de la nourriture et du design à l'exercice et à la médecine, aux relations, à la parentalité et au lieu de travail. Dans cette allocution, Carl s'appuie sur des exemples du monde entier pour montrer comment nous pouvons tous travailler, jouer et vivre mieux en déchaînant notre tortue intérieure.

L'enfance ressemble à une course à la perfection. Résultat : les enfants, les parents et les enseignants sont tous éreintés et insatisfaits. Heureusement, le changement arrive. Un mouvement mondial (pensez à l'éducation lente, aux familles lentes, à la parentalité lente, aux enfants lents, etc.) trouve des moyens de donner aux enfants le temps et l'espace pour explorer le monde à leurs propres conditions, prendre des risques raisonnables, jouer librement, s'ennuyer, être des enfants encore. Dans cette allocution, Carl explore cette puissante impulsion pour réinventer l'enfance pour le 21e siècle, abordant des thèmes allant de la technologie et des activités parascolaires à l'éducation, la sécurité et la consommation. Il montre comment trouver le bon équilibre entre en faire trop et en faire trop peu pour les enfants, et comment le ralentissement peut les aider à atteindre leur plein potentiel tout en rendant la vie de famille beaucoup plus amusante !

Nous entrons dans un âge d'or du vieillissement. La technologie, des vêtements motorisés à la chirurgie de précision, nous aide à tirer le meilleur parti de nos longues vies. Partout, les scientifiques, les artistes et les entrepreneurs atteignent leur rythme plus tard dans la vie. Même la culture pop, du cinéma à la modélisation en passant par les médias, crée plus de place pour les gens après le premier afflux de jeunes. Pour tirer le meilleur parti de la révolution de la longévité, nous avons besoin de repenser radicalement ce que signifie vieillir partout, du lieu de travail au domicile. Rejoignez Carl pour découvrir comment nous pouvons tous mieux vieillir - et nous sentir mieux avec le vieillissement.

Pourquoi Carl Honoré a-t-il écrit un livre sur la lenteur ? Une prise de conscience ajoutée à une anecdote personnelle, qui est aussi le fil conducteur du livre, ont été les déclencheurs de sa démarche. A l’occasion d’un vol professionnel au départ de Rome, il parcourt le journal à la hâte pressé d’embarquer et tombe sur un article faisant la promotion de l’"histoire-minute pour aller au lit". Après avoir crié "Eurêka !", il prend conscience de la vitesse à laquelle il lit chaque soir une histoire à son fils (pensant à la masse de travail qui l’attend encore) qui lui réclame pourtant plus de lenteur, puis une autre histoire.

Cet avant-propos annonce la couleur : l’agitation nous conduit à vivre en surface sans approfondir nos expériences, nos moments de vie. L’attente a laissé place à l’impatience qui évince le plaisir du moment présent.

Cependant, une minorité grandissante propose un autre chemin, celui de la lenteur et ce dans tous les domaines de notre vie. Au cours de cet ouvrage, par des références précises, l’auteur prouve à quel point ralentir le rythme permet de renforcer son bien-être global (sa santé, ses relations, son efficacité professionnelle et autres). Car la lenteur est aussi intérieure. Il est tout à fait possible de réaliser une tâche rapidement tout en conservant un esprit calme. C’est en partie ce que propose de découvrir Carl Honoré dans ce livre. Le tout étant de trouver un équilibre entre vitesse et lenteur, d’adopter le bon tempo (le tempo giusto) au bon moment. Il s’agit là de décider de ralentir, à son rythme et quand cela semble approprié, et non d’adopter le rythme de l’escargot. "Un monde authentiquement "lent" ne suppose rien moins qu’une révolution de nos modes de vie" précise l’auteur.

Il examine notre compulsion à se dépêcher et décrit une tendance mondiale à mettre les freins. C'est le manuel non officiel et la bible du Mouvement lent. Il est publié dans plus de 30 langues et a été un best-seller dans de nombreux pays.

