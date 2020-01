Eléphantine veut tout savoir sur sa zézette…

Alors que Natacha était en quête, désespérée, d’un livre qui lui servirait de support pour aborder le sujet de la sexualité avec sa fille, ce fut le néant… Rien à l’horizon ! Sa petite princesse étant pourtant en pleine conquête de son corps et poussant ainsi sa curiosité corporelle là où l’envie s’en faisait ressentir et quelqu’en soit le lieu public ou non, l’affaire se faisait assez urgente. De cette histoire de vie est née une sublime idée, celle de procréer deux livres…, le troisième étant pour l’heure en gestation !

Par le biais d’une scène tirée du quotidien, Eléphantine se confie à sa grand-mère à propos de son sexe. La grand-mère lui répond en toute simplicité, avec tendresse, poésie, amour et complicité. Elle lui explique son sexe et sa constitution en abordant les notions de plaisir (à manger un morceau de gâteau, à recevoir un cadeau, à faire des câlins…), d’intimité (à titre préventif, à respecter chez les petits comme chez les grands) et de consentement mutuel (chez les adultes, car cette notion doit être intégrée dès le jeune âge).

Renardo veut tout savoir sur son zizi

Les livres d’Eléphantine et de Renardo sont conçus pour être utilisés comme support pour les parents et les professionnels de la petite enfance afin d’aborder le sujet de la sexualité des enfants avec pédagogie, sans tabous ou interdits.

Les livres sont écrits dans une perspective d’épanouissement, de prévention, dans le respect de soi et de l’autre, afin d’aider la petite fille ou le petit garçon, à mieux comprendre et connaître son sexe et leurs différences, pour mieux se l’approprier, et contribuer à un monde adulte plus ouvert et égalitaire. Nous développons ainsi les notions de désir, de plaisir, d’intimité et de consentement mutuel car c’est dès le plus jeune âge que ces notions doivent être intégrées.

Avec Laurent, nous avons cherché à éviter des images qui pourraient amener à choquer ou déstabiliser, des styles trop vagues, explicites, didactiques, scientifiques ou médicaux, mais surtout, nous avons cherché à éviter les clichés rétrogrades… Nous avons accordé une importance particulière de partir d’informations correctes pour réaliser les schémas et les définitions qui sont aux sommaires, validés par les professionnels de la petite enfance, de la médecine et de la sexologie. Le clitoris est ainsi cité, expliqué et représenté. Il est bien là, il n’y a donc pas de raison de l’ignorer. Les sujets sont représentés sous forme d’animaux de différentes familles dans une idée de métissages et de phénomène pluriel et universel. Il y a une volontaire similitude entre les 2 premiers tomes dans l’idée de construire des ponts plutôt que des murs entre les deux sexes". (Natacha)

Humour, tendresse et poésie sont ainsi au rendez-vous, des animaux s’invitent en l’histoire pour faire passer le message de façon plus ludique.