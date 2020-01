Ecoutez "La Vie du Bon Coté" où vous voulez, quand vous le voulez !

Depuis cette saison, vous pouvez écouter à la demande et télécharger toutes les émissions de "La Vie Du Bon Côté" en podcast. Le podcast quèsaco ? Pas de panique, on vous explique tout !

Faites le plein de conseils santé et bien-être où et quand vous le voulez !

Depuis la rentrée, vous pouvez écouter à la demande et télécharger toutes les émissions de La Vie Du Bon Côté en podcast. Accessibles sur Auvio ainsi que sur le site de Vivacité, les podcasts de La Vie Du Bon Côté sont également accessibles sur les plateformes de podcasts.

Cette démarche s’inscrit également dans la lignée du travail entrepris par la RTBF pour développer sa présence sur le numérique et s’adapter à tous les nouveaux usages d’écoute de l’audio.

Grâce à un abonnement, le podcast vous donne la possibilité d’écouter votre émissions préférée où et quand vous le voulez ! Désormais, vous pouvez écouter Sylvie Honoré et ses experts chez vous, au bureau ou en mobilité. Avec Auvio ou les applications podcasts vous pouvez retrouver gratuitement toutes les émissions. Rappelons qu’Auvio est disponible sur Android et iOS. Chaque jour, le podcast et un article qui l'accompagne sera posté sur Facebook.

Qu’est-ce qu’un podcast ?

Un podcast est un fichier téléchargeable par votre appareil, smartphone, tablette, ordinateur... Tout est géré depuis une app/un programme que vous aurez préalablement installé. Ceci va vous permettre de vous abonner à un contenu (La vie du bon coté par exemple… ). Une fois abonné à notre émission, dès qu’un nouvel épisode est disponible, vous pourrez être prévenu par une notification. Ensuite, selon les paramètres choisis par vous, votre appareil téléchargera l’émission soit automatiquement, soit à la demande, pour ne pas surcharger votre mémoire.

(IMPORTANT : Les applications permettent de ne télécharger que via le Wi-fi, pour ne pas consommer vos données mobiles. Surveillez vos paramètres pour éviter les surprises). Une fois le fichier sur votre appareil, vous pourrez l’écouter quand et où vous le désirez, sans consommation de données supplémentaires.

1) Si vous souhaitez écouter le podcast depuis votre ordinateur rendez-vous sur le site web de Vivacité dans l'onglet La Vie Du Bon Coté : ICI