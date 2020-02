EASYS... Pour rencontrer son âme soeur autrement !

A la vie... A l'amour ! Et à la vie du bon côté surtout... avec cette petite pépite de podcast haut les coeurs qui va nous faire rayonner d'espoir, de champ de possibles et plus... si affinités ! Nathalie Teston est passionnée depuis toujours par les relations humaines et plus particulièrement par les relations de couple. Forte d'une expérience notamment en agence matrimoniale pendant plus de 15 ans c'est en cette belle énergie que Nathalie a créé un concept innovant pour booster autrement et plus pertinemment les belles rencontres riches de complicité & d'authenticité. Il y a des rencontres qui changent la vie ! (Easys.be)

Autant de célibataires... Mais pourquoi ? VBC11 - © moodboard - Getty Images/Cultura RF Si on aligne quelques chiffres on se rend compte qu'il est bien des âmes seules, des rencontres non comblées. La difficulté à rencontrer l’être aimé est vraiment un problème de société dont on ne parle pas assez. Un grand nombre de personnes ne savent pas vers qui et comment rencontrer, ou tout simplement cherchent des conseils avisés pour se remettre sur le chemin de la séduction en vue d’une nouvelle vie affective. C'est à Bruxelles que la proportion de célibataires est la plus importante avec 55% de la population (52% des femmes, 58 % des hommes). La Wallonie arrive en deuxième position avec 49% (45% des femmes, 53% des hommes) tandis que la Flandre possède 44% de célibataires (41% des femmes, 48% des hommes) (source La Libre, février 2017). Pourquoi est-il si difficile de combler un coeur - de faire de belles rencontres ? À l’heure actuelle, les sites web et applications de rencontres de type “fast-food” atteignent leurs limites, les sites internet et algorithmes n’assurent pas la vérification des données et créent un grand nombre de frustrations. L’univers virtuel est devenu une jungle, les personnes ne s’y retrouvent plus et sont "désillusionnées". Mais comment faire de belles rencontres aujourd'hui alors ? Recourir à nouveau aux agences ? Les agences matrimoniales sont vues comme désuètes avec un rôle et fonctionnement beaucoup trop limitatif. Et là, Nathalie en connait aussi un bout en raison de son expérience de plus de 15 ans en telle institution.

Rencontrer son âme soeur... Autrement ! EASYS... Pour rencontrer son âme soeur autrement ! - © Colin Anderson Productions pty l - Getty Images Take it ... EASYS! Un concept nouveau est né : Nathalie propose des conseils avisés pour se remettre sur le chemin de la séduction en vue d'une nouvelle vie affective. Elle crée ainsi "EASYS"... A la clef : de belles rencontres, réelles, et ce sans que l'identité soit dévoilée sur le Net. C'est un concept neuf dans le domaine qui mise essentiellement sur l'accompagnement de la personne. Easys, ce n'est pas un site de rencontres, ce n'est pas une gance matrimoniale. Il y a des règles de confidentialité, de sécurité, un accompagnement important. On connait tous nos membres comme le souligne Nathalie. Elle s’est rendu compte qu’il existait un réel besoin, une demande des célibataires qui n’était jusque-là pas solutionnée de façon humaine. Poussée par le désir naturel d’aider les autres à trouver leur bonheur, en initiant des rencontres entre diverses personnalités, elle a choisi de quitter le monde des multinationales afin de se consacrer entièrement à la gestion d’une des plus grandes agences matrimoniales de Belgique et ce, pendant pratiquement 20 ans. Riche d’une vision personnelle et désormais expérimentée dans le domaine de la rencontre, elle décide de lancer sa propre société (start-up 100 % wallonne). Face au nombre croissant de demandes, sa volonté est simple : offrir une solution à la fois solide, pertinente, à forte valeur ajoutée, et résolument plus complète et moderne que les outils existants. Grâce à Easys, elle assure un premier tri de qualité, je vérifie les informations données et elle sélectionne rigoureusement des personnes motivées et ambitieuses, au travers d’entretiens personnalisés. A la clé : de belles rencontres, réelles, et ce, sans que l’identité soit dévoilée sur internet. Easys est donc un concept neuf dans le domaine de la rencontre Ce n’est ni un site de rencontres belge, ni une agence matrimoniale. Mais bel et bien un accompagnement des personnes (Coaching), avec une véritable prise en charge sur mesure avec une étude approfondie des besoins de celles-ci et du partenaire qui correspond le mieux à leurs attentes. Certains aspirent à la rencontre qui viendra pimenter leur vie, d’autres souhaitent un nouvel amour mais préfèrent garder un logement indépendant alors que d’aucuns rêvent d’une vie commune à terme. EASYS offre ses services à toutes les personnes célibataires, et ce, quelle que soit l’orientation sexuelle du candidat (inexistant jusqu’ alors). Elle effectue donc ses recherches au sein du réseau qu’elle a créé depuis de nombreuses années et elle n’hésite pas à piocher dans ses relations pour dénicher la perle idéale. Grande nouveauté aussi : les clients ont accès à un interface développé par Easys, en toute transparence, ils peuvent découvrir la photo du candidat sélectionné, laisser des commentaires avant/après la rencontre, communiquer directement avec leur conseiller rencontre et réorienter les recherches si nécessaire.. et tout cela sans qu’aucune information ne soit divulguée sur la toile ! Bref, cela couple la vérification et sécurité des données (on connaît tous nos clients) et un développement informatique fort de 20 ans d’expérience dans le domaine. Ce qu’elle propose fait la différence.

Nathalie Teston easys - © https://www.easys.be/ Nathalie Teston est liégeoise, née d’un papa italien et d’une maman polonaise, passionnée depuis toujours par les relations humaines et plus particulièrement par les relations de couple. Diplômée HEC Liège, elle a complété son niveau académique par une spécialisation en ressources humaines, elle a d’abord exercé comme coach professionnel au sein de grosses entreprises et multinationales à Luxembourg, Anvers, Bruxelles. Elle s’est ainsi créé, au fil des années, un important réseau de connaissances. Nathalie exerce depuis pratiquement 20 ans dans le domaine de la rencontre et auparavant en agence matrimoniale. Rien ne nous anime plus que l'amour Pour plus d' informations, offrez-vous une petite balade sur le site=> agence matrimoniale - " www.easys.be "

