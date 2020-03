Du coaching ludique et singulier pour familles plurielles

Parce que chacun a sa place dans la famille et parce qu’il est des liens qui créent le vivre ensemble, avec Adeline Cuny on aborde le coaching familial, ce coaching ou cet accompagnement qui s’adresse aux familles qui vivent des défis d’ordre organisationnel, relationnel, comportemental, émotionnel ou adaptatif et ce, qu’il s’agisse d’un événement ponctuel, d’une situation permanente ou de manifestations continues.

Et si on approchait le coaching pour familles, qu’elles soient classiques ou un peu " hors normalité ? "

Une famille hors normes

Le coaching familial hors normes pour plus d'harmoniser - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Pourquoi envisager le coaching ?

Souvent en psychothérapie on va se cibler sur le "qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas?, d'où cela provient? "

En coaching par contre on envisage davantage le "comment on fait pour que ça fonctionne", on est dans l' ACTION, on ose, on essaie des choses et on adapte selon bilan. L'action est le maître mot.

La famille autrement :

La cellule familiale a énormément changé, les normes se bousculent et bien des personnes ne s'y retrouvent plus, elles sont un peu perdues.

Il est de plus en plus de papas ou de mamans seuls avec leur(s) enfant(s) ou encore, on a deux papas, deux mamans, ... Les normes sont différentes.

On essaie alors de réharmoniser tout cela et de se réidentifier en tant que famille sans le modèle "classique".