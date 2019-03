Doc geo : Vous sentez-vous fantastique ?

C'est un problème de générations ! Nos parents ou grands-parents, n'ont pas eu l'habitude de se sentir fantastiques. Par contre, les nouvelles générations ont formé des enfants rois, même empereurs. Ils se sentent tout puissants et affirment sans complexe qu'ils vont très bien. Les médecins doivent dès lors encourager et soutenir les anciens et calmer les ardeurs des plus jeunes.