Doc Geo : Vivre ses rêves et atteindre la lumière - la vie du bon côté - 19/04/2019 Le plus grave n'est peut-être pas la prison physique mais la prison de l'esprit. Certains se limitent intérieurement et n'ont pas de rêves. Il n'est de pire prison que celle du manque d'imagination. Les rêves n'ont pas de limites et nous mènent tellement loin !