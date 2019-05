Doc Geo : Soulager un enfant malade

Du lundi au vendredi de 13:00 à 14:30 sur Vivacité

Avec Sylvie Honoré, on parle bien-être, famille, enfants, sexe, pour être bien dans sa tête et dans son corps. Une émission interactive où les auditeurs peuvent échanger leurs expériences et témoigner au 070 222 660 (répondeur) ou au 070 23 33 23 (durant l’émission). Un spécialiste explique sa vision des choses.