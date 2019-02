Doc Geo : Quelle serait l'alimentation équilibrée et idéale pour sauver notre planète ?

Il y a 11 millions de décès prématurés qui pourraient être évités chaque année. Les régimes alimentaires malsains causent beaucoup plus de maladies et de morts dans le monde que les rapports sexuels non protégés, les drogues, l'alcool et le tabac réunis. La consommation de viande devrait diminuer et celle des féculents, noix et légumes augmenter !