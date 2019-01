Doc Geo : Quel est votre rapport à la nourriture ?

Certaines personnes en stress maigrissent, d'autres mangent et prennent du poids ! Mettre de la couleur dans l'assiette et donner du sens à la nourriture est important. 80% des Wallons et Bruxellois ont décidé de consommer plus de bio. Les Belges ont une excellente connaissance de la consommation de proximité et du bio. Il y a une vraie demande même si c'est plus onéreux.