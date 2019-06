Doc Geo : Qu'est-ce qui peut perturber la communication ? - la vie du bon côté - 04/06/2019 La communication peut être compliquée de nos jours. On est de plus en plus confronté à la multiculturalité et à nos habitudes différentes. Dans notre société, les gens se saluent en se faisant la bise... C'est une bonne chose, car un bisou est moins contaminant qu'une poignée de mains !