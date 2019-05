Doc Geo : Prenons soin de nos intestins - la vie du bon côté - 03/05/2019 La prévention permet d'éviter beaucoup de maladies. Notre santé intestinale est essentielle et influence tout. La flore intestinale travaille sur l'immunité et même sur le développement psychomoteur des bébés. Tout notre corps est lié. Le mot "tripes" et l'anagramme d'esprit et le mot "côlon" vient de colère !