Doc Geo : Pourquoi cette tristesse post-partum ?

Cette tristesse est liée aux hormones... bien entendu ! Mais elle arrive également parce que les jeunes mamans ne sont pas assez prévenues qu'une nouvelle vie commence. Elles ne seront plus jamais libres et les responsabilités débarquent ! Le fait de ne pouvoir rester que deux jours à la maternité et de rentrer à la maison sans que l'allaitement ne soit mis en route désarçonne. Et puis, il y a le boulversement physique, la fatigue, le ventre mou... qui attristent la jeune mère. Pour toutes ces inquiétudes, il existe des groupes de parole qui empêchent de rentrer dans la solitude et la mélancolie post-partum. !