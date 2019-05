Doc Geo : Plus on est propre, plus on développe des risques d'allergie ! - la vie du bon côté -... Il a été prouvé que les tétines des enfants qu'on lave régulièrement à l'eau ou au savon augmentent les risques allergiques. Ne regardons donc plus de travers une maman qui nettoie la tutute de son petit dans sa propre bouche et utilisons moins de produits désinfectants !!!