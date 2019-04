Doc Geo : Parler de soi - La vie du bon côté - 25/04/2019 C'est parfois une question de pudeur. Mais on n'a pas toujours encouragé à la parole, on n'a pas toujours aidé les enfants à s'exprimer. A table on se tait, à l'école on devait se taire aussi. Mais c'est un entrainement et cela s'apprend à tout âge.