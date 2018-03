Doc Geo : Les 15 gènes qui déterminent la forme du visage !

A partir d'un morceau d'os, on peut retrouver la forme d'un visage. Et si on pouvait changer de visage grâce à cette découverte ? Et si on pouvait être tous beaux ? Heureusement, aujourd'hui, ce qui nous appartient, c'est le rayonnement de notre visage. Il faut accepter nos défauts, nos cicatrices... qui forment notre histoire, notre séduction.