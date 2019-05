Doc Geo : Le transgénérationnel - la vie du bon côté - 02/05/2019 L'histoire de nos ancêtres nous accompagne toute notre vie. C'est incroyable comme on peut être marqué par le transgénérationnel. En psychologie, on utilise de plus en plus les psychogénogrammes qui permettent de travailler sur nos failles. Au niveau génétique, on a découvert qu'il y a énormément de marqueurs génétiques en matière de cancer. Il faut également tenir compte de l'épigénétique, c'est tout ce qui nous entoure et nous influence.