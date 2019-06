Doc Geo : Le sexting - la vie du bon côté - 11/06/2019 Le sexting, c'est envoyer ou recevoir électroniquement des textes et des photos sexuellement explicites, surtout d'un téléphone portable à un autre. C'est une forme de sexualité sans passage à l'acte ! C'est normalisé chez les jeunes mais attention aux abus et à qui on s'adresse.