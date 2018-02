Un travailleur heureux est clairement plus productif. Les mutuelles ont mis sur pied un système de réintégration des malades de longue durée. Mais ça ne fonctionne pas très bien car on essaye de réadapter les gens au travail et non l'inverse. Les médecins du travail sont là pour aider les patients. Plus une personne est malade longtemps plus c'est difficile de reprendre le boulot.