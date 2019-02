Doc Geo : L'importance des couleurs en médecine

On sait que les gens qui regardent les couleurs, ne voient pas tous la même chose. Or, beaucoup de patients attachent de l'importance à la couleur des médicaments, de leur sang et de leur selles... Il existe plusieurs anomalies de la vision affectant la perception des couleurs, entre autres : le daltonisme, la deutéranopie, la protanopie, la tritanopie... On en parle ?