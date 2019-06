Doc Geo : L'effet des écrans sur les enfants ! - la vie du bon côté - 25/06/2019 Le premier effet d'une télé ou d'un ordinateur sur nos enfants est la prise de poids ! On constate également que la surexposition aux écrans diminue la capacité de développement psychologique et cognitif. Enfin, les performances physiques sont moindres. Bref, passez plus de temps avec votre enfant plutôt que de le laisser seul devant sa tablette.