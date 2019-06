Doc Geo : Et si on osait rêver ce qu'on peut réaliser ? - la vie du bon côté - 26/06/2019 Les rêves peuvent parfois rester des rêves, il faut juste essayer de s'en approcher car la vie n'est pas un rêve en continu ! Il convient d'encourager les jeunes à se dépasser, à tendre vers leurs rêves tout en restant réalistes. Profiter de ses qualités permet d'avancer et de se retrouver dans une belle vie, ce qui est le plus beau rêve qu'on puisse concrétiser !!!