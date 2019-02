Doc Geo : Ce que notre voiture dit de nous

Les comportements des conducteurs sont très importants à analyser. Ne dit-on pas : "Dis-moi la manière dont tu conduis et je te dirai qui tu es" ? La voiture est un symbole sexuel assez marquant, un symbole de virilité. Une étude explique que les voitures rouges et les véhicules de sport attirent plus les policiers et les voleurs. Les voitures classent également leur propriétaire au niveau sociétal.