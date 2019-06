Doc Geo : Burn-out, bore-out et brown-out de la maison - la vie du bon côté - 12/06/2019 Le burn-out, c'est lorsqu'on se sent dépassé, qu'on a trop accumulé. Le bore-out, c'est le vide quand par exemple on quitte maison pour un appartement ou une maison de repos. Le brown-out est une perte de sens, suite au décès du conjoint et qu'on laisse la maison en l'état.