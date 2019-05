Doc Geo : Bien entreprendre grâce aussi à une bonne alimentation - la vie du bon côté -... L'alimentation a un impact plus important sur le bien-être émotionnel des femmes que sur celui des hommes. Pour profiter d'un bien-être émotionnel positif, il est donc judicieux d'avoir une alimentation équilibrée. C'est probablement pourquoi on constate que les femmes font beaucoup plus attention à ce qu'elles mangent !