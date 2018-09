Doc Geo : A quoi servent nos rêves ?

Le sommeil est compliqué ! On passe par quatre phases de sommeil. Plus on est dans le sommeil paradoxal, plus les rêves sont spéciaux. Les rêves servent à classer les émotions de la journée et surtout à imprimer les souvenirs dans le cerveau. Attention, certains médicaments empêchent de rêver et donc la mémoire de se structurer.